Деловые круги РК и Японии возобновляют контакты

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Федерация корейских промышленников и Японская федерации бизнеса (Кэйданрэн) впервые за три года обсудят вопросы сотрудничества. 18 мая появилась информация о том, что стороны проводят переговоры по вопросу возобновления в этом году контактов в формате южнокорейско-японского бизнес-форума. Данная площадка была создана в 1982 году с целью развития дружественных отношений и сотрудничества деловых кругов двух стран. Регулярные встречи проводились с 1983 года. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах они были отменены. Обычно форум проводится в период с сентября по ноябрь. В этом году он может состояться в июне в РК. Деловые круги связывают надежды на улучшение отношений РК и Японии с началом работы правительства президента Юн Сок Ёля, поэтому бизнес активизирует обмены.