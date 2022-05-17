Стартовала агитационная кампания на местных и парламентских выборах

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19 мая началась агитационная кампания кандидатов, зарегистрированных для участия в местных выборах и дополнительных выборах в Национальное собрание, которые пройдут 1 июня. По данным Центральной избирательной комиссии, агитационные мероприятия можно проводить по 31 мая включительно. В этот период политические партии и 7.616 зарегистрированных кандидатов могут выступать в общественных местах с использованием транспортных средств и громкоговорителей, расклеивать плакаты и распространять печатные материалы. Предстоящие выборы во многом определят положение новой власти. Как ожидается, правящая партия Сила народа в ходе предвыборной кампании сделает акцент на важности сохранения стабильности в работе власти, а оппозиционная Демократическая партия Тобуро сосредоточит внимание избирателей на важности политики сдерживания власти. В большинстве регионов стороны имеют примерно равный уровень поддержки. Самое сильное противостояние наблюдается вокруг поста губернатора провинции Кёнгидо, где основное противостояние развернётся между кандидатами от правящей партии Сила народа Ким Ын Хе и оппозиционной Демократической партии Тобуро Ким Дон Ёном.