Правительство РК пытается не допустить перебоев с пальмовым маслом

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В связи с ограничениями на экспорт пальмового масла, введёнными Индонезией, растут опасения по поводу его стабильных поставок. Правительство РК приняло решение регулярно проводить мониторинг ситуации с поставками данной продукции в тесном сотрудничестве с профильными компаниями. Соответствующие меры были утверждены 18 мая на заседании представителей министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства и пяти компаний, занимающихся поставками масла на внутренний рынок. Власти хотят не допустить ажиотажа вокруг данного продукта. Планируется еженедельно проводить встречи с представителями деловых кругов, обсуждая меры стабилизации ситуации. Между тем, профильные компании сообщают, что запасов масла хватит на 2-4 месяца. Поэтому планов по повышению цен пока нет. РК потребляет 1 млн 140 тыс. тонн растительного масла в год, в том числе, 600 тыс. тонн соевого масла и 200 тыс. тон пальмового масла.