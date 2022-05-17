Малый и средний бизнес испытывает трудности с внедрением 52-часовой рабочей недели

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Малый и средний бизнес сталкивается с трудностями в вопросе внедрения 52-часовой рабочей недели, которая активно продвигалась администрацией бывшего президента Мун Чжэ Ина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 555 компаний, занятых в производстве. Вышеуказанный ответ дали представители 42,4% компаний. Среди предприятий с численностью персонала от 30 до 299 человек показатель превысил 50%. Среди трудностей, связанных с внедрением 52-часовой рабочей недели, отмечаются нехватка рабочих рук, проблемы с применением гибкого рабочего графика, увеличение расходов в связи с необходимостью найма дополнительной рабочей силы. Около 20% компаний не могут перестроиться на 52-часовой режим в полной мере. Чуть более половины малых предприятий с количеством рабочих от 5 до 29 человек пытаются справиться с трудностями, применяя временную систему удлинённого рабочего графика, разрешённую до конца этого года. После отмены данной системы ситуация может усугубиться.