Пхеньян сообщает об улучшении ситуации с COVID-19

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18 мая, спустя всего 6 дней после обнаружения в Северной Корее первого случая COVID-19 и введения чрезвычайных карантинных мер, власти Севера сообщили об устойчивой тенденции к улучшению ситуации. Согласно статистике управления по чрезвычайным ситуациям, 18 мая в стране зарегистрированы 262.270 новых случаев респираторной инфекции, 213 тыс. 280 человек полностью выздоровели, один человек умер. Общее число заболевших с начала вспышки составило 1.978.230 человек, общее число умерших – 63 человека. Суточное число заболевших на пике вспышки достигало 390 тыс. человек, однако в последние трое суток сохранялось на уровне 200 тыс. человек. Официальная статистика КНДР свидетельствует о преодолении пика заболеваемости, но зарубежные эксперты в этом сомневаются. Они полагают, что число заболевших может быть больше ввиду слабости медицинской системы КНДР. Во Всемирной организации здравоохранения высказали обеспокоенность по поводу того, что слабо контролируемое распространение вируса может увеличить риск появления новых мутаций.