РК возобновляет выдачу краткосрочных и электронных виз

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С 1 июня РК возобновляет выдачу краткосрочных виз C-3 и электронных виз. Об этом сообщили в министерстве юстиции. Их выдача была приостановлена с 14 апреля 2020 года в рамках противоэпидемических мер. C-3 выдаётся максимум на 90 дней иностранцам, прибывающим в страну на отдых, лечение, для посещения родственников, участия в официальных мероприятиях. Электронная виза будет выдаваться иностранцам, подходящим под категорию высокопрофессиональных кадров, а также участникам групповых туристических поездок и прибывающим на лечение. Помимо этого, снимаются ограничения на въезд иностранцам, чьи визы были выданы до 5 апреля 2020 года, но являются действительными к данному моменту. В министерстве выразили надежду на то, что данные меры внесут вклад в привлечение в страну инвесторов и новых квалифицированных кадров.