В первом квартале налоговые поступления выросли на 17 млрд долларов

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По данным министерства планирования и финансов РК, опубликованным 19 мая, в первом квартале текущего года собрано налогов на сумму 111 трлн 100 млрд вон (87 млрд долларов). Это на 22 трлн 600 млрд вон (17 млрд 728 млн долларов) больше, чем за тот же период прошлого года. В результате план сбора налогов на 2022 год выполнен на 32,3%. Рост численности занятого населения позволил увеличить поступления от подоходного налога на 5,2 млрд долларов. Поступления от корпоративного налога выросли на 8,5 млрд долларов. Сборы налога на добавленную стоимость выросли на 3,5 млрд долларов. Общий доход государства, включая налоговые поступления и прибыль от финансовых активов, вырос на 14 млрд 200 млн долларов, составив 134 млрд долларов. Общие расходы увеличились на 16 млрд 700 млн долларов, составив 160 млрд долларов. Таким образом, бюджетный дефицит составил 35 млрд 700 млн долларов. Отмечается влияние расходов, связанных с реализацией дополнительных бюджетов. Задолженность правительства составила 770 млрд долларов.