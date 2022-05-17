Товарооборот между КНДР и КНР вырос в апреле на 234%

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В апреле товарооборот между Северной Кореей и Китаем увеличился на 234% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с возобновлением движения грузовых поездов. Согласно данным Главного таможенного управления Китая от 18 мая, объём торговли с КНДР в апреле составил 102 млн 340 тыс. долларов, тогда как показатель апреля прошлого года составлял 30 млн 600 тыс. долларов. Северокорейский импорт из Китая составил 98 млн 100 тыс. долларов, а экспорт – 4 млн 250 тыс. долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 241% и 130% соответственно. Движение грузовых поездов между КНДР и Китаем, приостановленное в августе 2020 года из-за распространения коронавируса, было возобновлено с 16 января этого года. Однако 29 апреля движение было вновь приостановлено, в связи с чем в мае предвидится сокращение товарооборота.