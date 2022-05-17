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Политика

Министры обороны РК, США и Японии могут встретиться в Сингапуре

Write: 2022-05-19 12:40:36Update: 2022-05-19 16:14:44

Министры обороны РК, США и Японии могут встретиться в Сингапуре

Photo : Getty Images Bank

РК, США и Япония обсуждают возможность проведения трёхсторонней встречи министров обороны. Об этом сообщили 19 мая в южнокорейском оборонном ведомстве, отметив возможность организации встречи в рамках межправительственного форума «Диалог Шангри-ла», который состоится с 10 по 12 июня в Сингапуре. Известно, что министр обороны РК Ли Чжон Соп и его коллеги из США Лойд Остин и Японии Нобуо Киси примут участие в форуме. В последний раз очная трёхсторонняя встреча министров проводилась в ноябре 2019 года. Предполагается, что главы оборонных ведомств РК и США проведут двусторонние переговоры. По данному вопросу ведутся консультации. Представитель минобороны РК сообщил об отсутствии на данный момент планов проведения двусторонней встречи глав военных ведомств РК и Японии. 
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