Министры обороны РК, США и Японии могут встретиться в Сингапуре

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РК, США и Япония обсуждают возможность проведения трёхсторонней встречи министров обороны. Об этом сообщили 19 мая в южнокорейском оборонном ведомстве, отметив возможность организации встречи в рамках межправительственного форума «Диалог Шангри-ла», который состоится с 10 по 12 июня в Сингапуре. Известно, что министр обороны РК Ли Чжон Соп и его коллеги из США Лойд Остин и Японии Нобуо Киси примут участие в форуме. В последний раз очная трёхсторонняя встреча министров проводилась в ноябре 2019 года. Предполагается, что главы оборонных ведомств РК и США проведут двусторонние переговоры. По данному вопросу ведутся консультации. Представитель минобороны РК сообщил об отсутствии на данный момент планов проведения двусторонней встречи глав военных ведомств РК и Японии.