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В мире

Джейк Салливан: США вынуждены сохранять давление на КНДР

Write: 2022-05-20 11:23:17Update: 2022-05-20 11:31:22

Джейк Салливан: США вынуждены сохранять давление на КНДР

Photo : YONHAP News

Северная Корея отказывается от прямого диалога, что вынуждает США продолжать политику давления. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта президента США Джо Байдена, который направился с визитом в РК и Японию. Салливан напомнил, что после начала работы администрации Джо Байдена Вашингтон по разным каналам пытался возобновить диалог с Пхеньяном, но Север сохраняет молчание. Он объяснил, что до северокорейской стороны была доведена позиция о возможности уступок со стороны США в ответ на соответствующие уступки Пхеньяна в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Джейк Салливан заявил также, что США готовят различные меры в ответ на возможные ядерные или ракетные испытания Севера во время азиатского турне Джо Байдена. Речь может идти об укреплении сотрудничества РК, США и Японии, а также о повышении уровня боеготовности американских войск в регионе.

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