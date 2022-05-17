В РК сохранили обязательный карантин для заражённых COVID-19

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Правительство РК приняло решение сохранить обязательный семидневный карантин для заражённых COVID-19 в течение последующих четырёх недель. Об этом заявил 20 мая на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин. По его словам, карантин решено сохранить до 20 июня в связи выявлением в стране новых штаммов коронавируса, что впоследствии может привести к ухудшению эпидемической ситуации. Были учтены мнения экспертной комиссии по инфекционным заболеваниям, местных администраций и заинтересованных ведомств. Ли Сан Мин заявил также о намерении внести изменения в список критериев, по которым определяется необходимость сохранения или отмены карантина. Он отметил, что правительство примет все возможные меры для увеличения количества мест в больницах и расширения списка медучреждений, осуществляющих контактное лечение заражённых.