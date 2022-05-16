Президент США Джо Байден прибыл с визитом в РК

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Президент США Джо Байден прибыл 20 мая с трёхдневным визитом в РК. В программе визита – посещение завода по производству полупроводников. Возможно, Джо Байдена будет сопровождать президент РК Юн Сок Ёль. Посещение завода может быть связано с тем, что стороны продвигают реструктуризацию схемы поставок, стремясь к расширению сотрудничества в сфере полупроводников. 21 мая Джо Байден посетит Национальное кладбище в Сеуле, после чего пройдут переговоры президентов двух стран. Ожидается, что они продлятся порядка полутора часов. После саммита состоится пресс-конференция, на которой участники встречи сообщат о её результатах. Скорее всего, будут затронуты северокорейские темы, план возобновления работы Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG), деятельность которого направлена на сдерживание северокорейских программ по разработке ракетного и ядерного оружия. Участники встречи обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в экономической безопасности. Будут затронуты темы взаимодействия в сфере новейших технологий, ресурсов и цепочек поставок в условиях усиления конкуренции на мировом рынке, присоединение РК к рамочной договорённости по экономическому взаимодействию в АТР (Indo-Pacific Economic Framework). Вечером состоится торжественный ужин с участием лидеров РК и США, представители правительства РК, глав крупнейших корпораций. 22 мая президент США отправится в Токио.