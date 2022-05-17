Большинство южнокорейцев поддерживают оказание помощи Северу

Photo : YONHAP News

72% южнокорейцев согласны с необходимостью оказания помощи КНДР в борьбе с коронавирусом. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea в период с 17 по 19 мая среди тысячи человек. Против высказались 22%. Респондентам был также задан вопрос о том, когда, по их мнению, произойдёт объединение Кореи. 57% указали, что Корея должна воссоединиться примерно через 10 лет. 19% считают, что объединение Кореи должно произойти как можно быстрее. Столько же респондентов убеждены, что лучше будет, если этого не случится. Как и ожидалось, наибольшая доля тех, кто не поддерживает объединение, приходится на молодых корейцев. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.