РК готовится к летней жаре

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С 20 мая по 30 сентября Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний запускает систему мониторинга пациентов отделений скорой помощи с недомоганиями, вызванными жаркой погодой. Объектами мониторинга являются люди, обратившиеся в больницы с симптомами потери сознания, судорог, усталости, тошноты, головных болей и других, возникающих в результате теплового удара или теплового истощения. Система функционирует в тесном сотрудничестве с 500 отделениями скорой помощи по всей стране. Все собираемые данные будут ежедневно публиковаться на сайте Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. В прошлом году в рамках мониторинга зарегистрированы 1.376 пациентов с вышеуказанными симптомами. 20 из них скончались. Это второй максимальный показатель с 2011 года, когда начала работать система мониторинга. 76% пациентов пришлись на мужчин. Чаще всего в больницы из-за жары попадают люди в возрасте старше 80 лет. 40% пострадавших работали на открытом воздухе.