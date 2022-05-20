Президенты РК и США посетили завод полупроводников Samsung Electronics

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Вечером 20 мая президенты РК и США – Юн Сок Ёль и Джо Байден - посетили завод полупроводников Samsung Electronics в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, в 70 км к югу от Сеула. Тем самым они продемонстрировали приверженность расширению двустороннего альянса за пределы сферы безопасности, до глобальных цепочек поставок. После 20-минутной экскурсии по предприятию в сопровождении вице-председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна лидеры двух стран заявили о важности углубления сотрудничества в области полупроводников, цепочек поставок и совместного выстраивания будущего. Южнокорейский лидер обратился к своему американскому коллеге с просьбой предоставить отечественным полупроводниковым компаниям различные стимулы для их инвестиций в США и проявить интерес к инвестициям американских компаний в РК. Юн Сок Ёль пообещал, что его администрация поддержит отечественную полупроводниковую промышленность. Джо Байден отметил, что пандемия коронавируса обнажила хрупкость цепочек поставок, и США будут стремиться повысить их устойчивость вместе с союзниками и партнёрами. «Союз между РК и США является стержнем мира, стабильности и процветания для региона и всего мира, к которому мы стремимся»,- добавил Байден. 21 мая в Сеуле пройдут переговоры президентов двух стран. После саммита состоится пресс-конференция, на которой участники встречи сообщат о её результатах. Вечером пройдёт торжественный ужин с участием лидеров РК и США, представители правительства РК, глав крупнейших корпораций. 22 мая президент США отправится в Токио.