Хан Док Су вступил в должность премьер-министра РК

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21 мая президент РК Юн Сок Ёль официально назначил Хан Док Су премьер-министром страны. Это произошло на следующий день после того, как Национальное собрание утвердило его кандидатуру большинством голосов. Глава государства вручил свидетельство о назначении на должность Хан Док Су, который возглавил южнокорейское правительство во второй раз. В 2007-2008 годах, в период правления администрации Ро Му Хёна, он уже занимал должность премьер-министра. Во время парламентских слушаний Хан Док Су заявил, что его главным приоритетом станет стабилизация экономики. После утверждения парламентом он обещал сделать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие президента, пообещав добиваться восстановления финансовой устойчивости и национального единства. Администрация президента приветствовала решение Национального собрания, выразив намерение тесно сотрудничать с оппозиционной Демократической партией Тобуро, которая имеет большинство в Национальном собрании, и благодаря которой стало возможно утверждение нового премьер-министра.