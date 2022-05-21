В Сеуле проходит южнокорейско-американский саммит

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Первая личная встреча президентов РК и США – Юн Сок Ёля и Джо Байдена – началась 21 мая в 13:32 в здании администрации южнокорейского президента в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. Саммит в узком и расширенном составах продлится порядка полутора часов. В повестке - вопросы безопасности, включая меры противодействия ядерной и ракетной программам Северной Кореи, вопросы экономического сотрудничества, в том числе, «технологический альянс», а также региональное сотрудничество. По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации. О её содержании президенты двух стран расскажут на совместной пресс-конференции. Вечером состоится торжественный ужин с участием лидеров РК и США, представители правительства РК, глав крупнейших корпораций. Утром 22 мая президенты РК и США посетят Корейский центр аэрокосмических операций в Осане провинции Кёнгидо.