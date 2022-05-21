РК и США придадут альянсу двух стран стратегический характер

Photo : YONHAP News

21 мая в Сеуле состоялся южнокорейско-американский саммит. Его участники – президенты двух стран Юн Сок Ёль и Джо Байден – приняли совместное заявление. В нём зафиксированы договорённости укреплять боевую мощь совместного альянса, ускорить передачу Сеулу командования своими войсками в военное время, противодействовать провокационным действиям Северной Кореи и расширить проведение совместных военных учений. Они договорились придать альянсу двух стран всеобъемлющий стратегический характер, возобновить деятельность Совета по расширенной стратегии сдерживания на высоком уровне (EDSCG). Выступая на совместной пресс-конференции, Юн Сок Ёль и Джо Байден подтвердили общую цель - достижение полной денуклеаризации Северной Кореи, отметив, что дверь для диалога остаётся открытой. Они отметили, что, если Пхеньян предпримет практические шаги по денуклеаризации, то вместе с мировым сообществом будут подготовлены планы оказания ему экономической помощи. Участники саммита также подтвердили намерение оказать помощь Северу в борьбе с пандемией COVID-19. Что касается экономической безопасности, то союзники договорились активизировать сотрудничество посредством регулярного общения с помощью нового диалогового канала по цепочкам поставок и передовым технологиям. Южнокорейская сторона официально подтвердила участие в возглавляемой США Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF). Саммит продлился около двух часов. Он проходил как в узком, так и в расширенном составе.