РК и США укрепят двусторонние отношения

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21 мая в Сеуле состоялся южнокорейско-американский саммит. Его участники – президенты двух стран Юн Сок Ёль и Джо Байден – приняли совместное заявление. В нём зафиксированы договорённости укреплять боевую мощь совместного альянса, ускорить передачу Сеулу командования своими войсками в военное время, противодействовать провокационным действиям Северной Кореи и расширить проведение совместных военных учений. Они договорились придать альянсу двух стран всеобъемлющий стратегический характер, возобновить деятельность Совета по расширенной стратегии сдерживания на высоком уровне (EDSCG). Выступая на совместной пресс-конференции, Юн Сок Ёль и Джо Байден подтвердили общую цель - достижение полной денуклеаризации Северной Кореи, отметив, что дверь для диалога остаётся открытой. Они отметили, что, если Пхеньян предпримет практические шаги по денуклеаризации, то вместе с мировым сообществом будут подготовлены планы оказания ему экономической помощи. Участники саммита также подтвердили намерение оказать помощь Северу в борьбе с пандемией COVID-19. Союзники также договорились активизировать сотрудничество посредством регулярного общения с помощью нового диалогового канала по цепочкам поставок и передовым технологиям. 20 мая Юн Сок Ёль и Джо Байден посетили завод полупроводников Samsung Electronics в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, в 70 км к югу от Сеула. Тем самым они продемонстрировали приверженность расширению двустороннего альянса за пределы сферы безопасности, до глобальных цепочек поставок. Южнокорейский лидер обратился к своему американскому коллеге с просьбой предоставить отечественным полупроводниковым компаниям различные стимулы для их инвестиций в США и проявить интерес к инвестициям американских компаний в РК. 22 мая президенты двух стран посетили Корейский центр воздушных и космических операций в Осане провинции Кёнгидо. Там Джо Байден подчеркнул важность двустороннего союза, заявив, что сдерживание угроз и обеспечение стабильности жизненно важны не только для Корейского полуострова, но и для всего мира. На этом глава Белого дома завершил визит РК.