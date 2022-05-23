Hyundai Motor инвестирует в США 5 млрд долларов

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Компания Hyundai Motor Group намерена инвестировать в США дополнительно 5 млрд долларов в области робототехники и разработки программного обеспечения для автономного вождения. Об этом заявил председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон в ходе состоявшейся 22 мая встречи с президентом США Джо Байденом. Заявление прозвучало через день после того, как южнокорейский производитель сообщил об аналогичных инвестициях в строительство завода по производству электромобилей в американском штате Джорджия. Инвестиции будут осуществляться до 2025 года и позволят укрепить сотрудничество Hyundai Motor с американскими предприятиями в различных областях, таких как робототехника, городская воздушная мобильность, автономное вождение и искусственный интеллект,- сказал Чон Ый Сон. По его словам, благодаря инвестициям группа предоставит клиентам в США инновационные продукты и решения, а также внесёт вклад в глобальные усилия по углеродной нейтральности.