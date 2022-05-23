Технологический альянс РК и США не направлен против конкретной страны

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Укрепление экономического и технического альянса РК и США при новой администрации Юн Сок Ёля не направлено против конкретной страны. Об этом заявил 23 мая в письменном интервью агентству Ёнхап первый заместитель министра иностранных дел РК Чо Хён Дон. Он подчеркнул, что правительство одновременно приложит усилия для укрепления экономического и технологического партнёрства с Китаем, который является близким соседом и крупнейшим торговым партнёром РК. Чо Хён Дон отметил, что приверженность президентов РК и США укреплению экономических связей между союзниками направлена на создание устойчивых глобальных цепочек поставок между странами, которые имеют конкурентное преимущество в передовых технологиях. Это было в полной мере продемонстрировано во время их посещения завода Samsung Electronics. Коснувшись помощи Северной Корее в борьбе со вспышкой COVID-19, замминистра выразил надежду на «положительный ответ» Пхеньяна.