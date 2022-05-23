Президенты РК и США посетили Корейский центр аэрокосмических операций

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22 мая президенты РК и США – Юн Сок Ёль и Джо Байден - посетили Корейский центр аэрокосмических операций (KAOC) на авиабазе Осан в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Южнокорейский лидер назвал центр ключевым объектом альянса РК и США, с помощью которого стороны совместно реагируют на «постоянно наступающие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи». Совместный визит в него президентов двух стран символизирует прочный союз в сфере безопасности,- сказал Юн Сок Ёль. Корейский центр аэрокосмических операций является основой управления так называемой трёхосной системой национальной безопасности. Она включает систему ПРО Kill Chain, нацеленную на превентивное уничтожение военных объектов на северокорейской территории, собственную ПРО KAMD, а также систему нанесения массированного ответного удара KMPR. «Сдерживание угроз и гарантия стабильности сегодня важны не только для Корейского полуострова, но и для всего мира»,- заявил Джо Байден.