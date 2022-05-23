Премьер-министр РК обещает добиться национального единства

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Премьер-министр РК Хан Док Су обещает приложить все усилия для достижения национального единства. «Я возьму на себя ведущую роль в национальном единстве и политическом сотрудничестве, чтобы решить вопросы восстановления и устойчивого роста экономики, обеспечить материальную безопасности населения»,- заявил Хан Док Су, выступая 23 мая на церемонии вступления в должности. Он напомнил, что правительство готово предоставить компенсацию мелким предпринимателям, пострадавшим от пандемии COVID-19, как только Национальное собрание утвердит законопроект о дополнительном бюджете. Кроме того, правительство справится с растущей инфляцией и долгами домохозяйств. «Что касается экономической политики, то оно будет настаивать на смелом и сильном дерегулировании»,- сказал премьер-министр. Он подчеркнул, что экономическая политика будет определяться рынком.