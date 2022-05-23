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Наука

SK Bioscience экспортирует вакцину против ветряной оспы в Латинскую Америку

Write: 2022-05-23 12:48:32Update: 2022-05-23 12:59:59

SK Bioscience экспортирует вакцину против ветряной оспы в Латинскую Америку

Photo : KBS News

Южнокорейский производитель вакцин SK Bioscience заключил сделку на сумму 31 млн 270 тыс. долларов с Панамериканской организацией здравоохранения на поставку вакцин против ветряной оспы в страны Латинской Америки. Компания недавно доставила первую партию SKY Varicella, вакцины против ветряной оспы, в страны Центральной и Южной Америки через ПАОЗ, международное агентство общественного здравоохранения, работающее над улучшением здоровья жителей Северной и Южной Америки. ПАОЗ является частью системы ООН и выполняет функции регионального отделения Всемирной организации здравоохранения для Америки. В 2019 году SKY Varicella производства компании SK Bioscience получила предварительную квалификацию ВОЗ. Это является требованием для того, чтобы стать поставщиком ПАОЗ и других международных организаций. 
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