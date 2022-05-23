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Культура

Колумбия будет почётным гостем SIBF-2022

Write: 2022-05-23 14:11:19Update: 2022-05-23 14:22:38

Колумбия будет почётным гостем SIBF-2022

Photo : YONHAP News

Колумбия примет участие в Сеульской международной книжной выставке 2022 года (SIBF) в качестве почётного гостя, поскольку в этом году исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщили 23 мая организаторы мероприятия. Крупнейшая в РК ежегодная книжная выставка  пройдёт с 1 по 5 июня в Корейском центре выставок и конференций под девизом «Один маленький шаг». По сообщению Корейской ассоциации издателей, Колумбия представит свою культуру и литературу под девизом «Колумбия: творческая, разнообразная и братская страна». Около 30 колумбийских писателей проведут дискуссионные сессии, книжные выставки и культурные шоу. В колумбийском павильоне будут представлены книги нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса, в том числе, «Сто лет одиночества» (1967 г.), «Любовь во время холеры» (1985 г.) и «Осень патриарха» (1975 г.). 
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