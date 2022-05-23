Исполнилось 13 лет со дня смерти экс-президента РК Ро Му Хёна

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23 мая исполнилось 13 лет со дня смерти Ро Му Хёна, который был президентом РК в 2003-2008 годах. Поминальная церемония состоялась на кладбище в деревне Понха-маыль города Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. В ней приняли участие политики, гражданские активисты, простые жители страны. Среди участников церемонии были вдова покойного Квон Ян Сук и его члены семьи, бывший президент РК Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук, лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжун Сок, председатель избирательной комиссии оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён, лидер парламентской фракции оппозиционной Партии справедливости Ли Ын Чжу, премьер-министр РК Хан Док Су, министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин и старший секретарь президента по политическим вопросам Ли Чжин Бок. Поминальная церемония транслировалась в прямом эфире на Youtube.