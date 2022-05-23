РК обеспечит устойчивость цепочки поставок в рамках IPEF

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РК внесёт вклад в Индо-Тихоокеанскую экономическую программу (IPEF) во всех секторах, а также предложит способы сотрудничества в областях устойчивости цепочки поставок, перехода к цифровой экономике и чистой энергетики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на совещании представителей стран-участниц (IPEF), состоявшемся 23 мая в формате видеоконференции. К программе присоединились в общей сложности 13 стран – РК, США, Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. «РК добилась быстрого роста на основе либеральной демократии и рыночной экономики. Мы поделимся накопленным опытом со странами-участницами IPEF во всех областях сотрудничества»,- отметил южнокорейский лидер. Он добавил, что РК будет использовать свои возможности в областях производства полупроводников, аккумуляторов, автомобилей, а также для создания взаимовыгодной цепочки поставок со странами региона. РК будет лидировать в технологических инновациях в областях искусственного интеллекта, больших данных и 6G, используя накопленный опыт в ядерной энергетике и разработке возобновляемых источников энергии,- отметил Юн Сок Ёль. IPEF представляет собой региональную структуру, которая призвана обеспечить устойчивость цепочки поставок, установить правила цифровой экономики и продвигать экологически чистую энергетику.