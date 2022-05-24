Ожидаемая инфляция в РК достигла максимального уровня с 2012 года

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Ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в мае в РК 3,3%, увеличившись на 0,2% по сравнению с апрелем. Это самый высокий показатель с октября 2012 года. Как сообщил 24 мая представитель Банка Кореи, ожидаемая инфляция продолжит рост в связи с влиянием внешних факторов, а также ростом ощущаемых цен на рынке. Реакция потребителей на ситуацию будет зависеть от дальнейшего изменения учётной ставки. Индекс восприятия цен, указывающий на инфляцию, ощущаемую потребителями в течение прошедшего года, вырос на 0,2%, составив 3,4%. Это максимальный показатель с января 2013 года. Между тем, индекс потребительских настроений в мае сократился на 1,2 пункта, составив 102,6 пункта. Показатель выше ста пунктов указывает на преобладание оптимистических настроений над пессимистическими. Снижение объясняется высокой инфляцией, нестабильностью финансового рынка, затягиванием ситуации в Украине. По сравнению с предыдущим месяцем на 2 пункта вырос индекс ожиданий потребительских расходов, составивший 116 пунктов. При этом ухудшились прогнозы уровня жизни и доходов домохозяйств.