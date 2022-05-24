Правительство РК стимулирует внутренний туризм

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В период со 2 по 30 июня министерство культуры, спорта и туризма и Национальная организация туризма Кореи вводит скидки на транспорт, а также размещение в гостиницах и пансионатах страны. Это связано с проведением акции «Месяц туризма-2022». Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL) предоставит скидки до 50% на билеты по пяти маршрутам. Компания Kakao Mobility предложит такие же скидки на городские автобусные туры при предварительном бронировании мест. С 10 июня начнётся выпуск скидочных купонов на 30 долларов, которые можно использовать при оплате мест в гостиницах и пансионатах стоимостью свыше 70 долларов. Купоны можно использовать по всей стране, кроме Сеула. Аналогичные купоны на 50 долларов с 7 по 9 июня предоставят восемь городов и провинций. В их числе провинции Канвондо, Кёнгидо и Кёнсан-Пукто, города Тэгу, Тэчжон, Пусан, Сэчжон и Инчхон.