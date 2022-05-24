РК запустит в космос лунный орбитальный аппарат «Танури»

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15 июня с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо будет произведён очередной запуск первой ракеты-носителя отечественной разработки «Нурихо» (KSLV-II), которая выведет на орбиту спутник. В начале августа будет запущен первый отечественный аппарат по исследованию Луны под названием «Танури». Это соединение слов «таль» (луна) и «нури» - сокращения от «нурида» (осваивать, наслаждаться). В настоящий момент идёт работа по сборке лунного орбитального аппарата. 3 августа он будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Выйдя в космос, аппарат направится к солнцу, после чего примерно в декабре достигнет орбиты Луны, где приступит к своей основной миссии. «Танури» будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США. В 2030 году при помощи посадочного модуля совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) будет проведена работа по определению наличия льда на Луне. В рамках проекта в РК создана наземная станция дальней космической связи. При помощи 35-метровой антенны будет осуществляться связь с лунным орбитальным аппаратом. Максимальная дальность связи - 1,5 млн км. Таким образом, в этом году РК ожидают два важнейших для космической отрасли события – очередной запуск ракеты-носителя отечественной разработки «Нурихо» и вывод в космос лунного орбитального аппарата. Данные события откроют новую страницу в южнокорейской истории освоения космоса.