В Тэгу проходит Всемирная газовая конференция (WGC)

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С 24 по 27 мая в городе Тэгу проводится ежегодная Всемирная газовая конференция (WGC). На церемонии её открытия выступил президент РК Юн Сок Ёль. Он подчеркнул важность энергетической безопасности в нынешней нестабильной ситуации, отметив необходимость наращивания стратегических запасов ресурсов, диверсификации путей их импорта и разработки природных ресурсов частными компаниями за рубежом. Глава государства также заявил, что в достижении целей по углеродной нейтральности РК будет сбалансированно использовать АЭС, возобновляемую энергию и природный газ. По его словам, в отличие от прежнего правительства, продвигавшего политику отказа от атомной энергетики, новое правительство будет проводить энергетическую политику, в которой АЭС уделяется важное значение. Он заявил о планах создать стабильную цепочку поставок водорода, расширяя инвестиции в разработку новых технологий и создавая профильную производственную базу в стране и за рубежом. Это первое неправительственное международное мероприятие для Юн Сок Ёля после его вступления в должность президента. В конференции принимают участие 500 компаний из более чем 90 стран. Всемирные газовые конференции проводятся с 1931 года.