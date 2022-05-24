Кандидатом на пост спикера Национального собрания выбран Ким Чжин Пхё

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Парламентская фракция оппозиционной Демократической партии Тобуро избрала в качестве своего кандидата на должность следующего спикера Национального собрания депутата пяти созывов подряд Ким Чжин Пхё. Ожидается, что он возглавит парламент, поскольку обычно спикером является представитель партии, имеющей большинство депутатских мандатов. Два вице-спикера представляют правящую и основную оппозиционную партии. У Демократической партии Тобуро 167 из 300 мест в Национальном собрании. 75-летний Ким Чжин Пхё, выпускник Сеульского государственного университета, занимал различные должности в министерстве планирования и финансов. В администрации Ро Му Хёна в 2003 году был министром планирования и финансов, а в 2005 году – министром образования. Новый спикер должен быть избран до конца этой недели, поскольку срок пребывания в должности нынешнего спикера Пак Пён Сока завершается 29 мая. Депутат Ким Ён Чжу, занимавшая должность министра труда в администрации Мун Чжэ Ина, избрана кандидатом на пост вице-спикера от Демократической партии Тобуро.