РК имеет большие запасы вакцины от оспы

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Редкое заболевание оспа обезьян распространятся в Европе, США, на Ближнем Востоке. В этой связи 23 мая в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний сообщили о наличии 35 млн 20 тыс. доз вакцин от оспы, которая эффективна в профилактике оспы обезьян. Данные запасы предназначены для противодействия биотеррористическим угрозам. Эффективность данных вакцин по предотвращению заражения оспой обезьян составляет 85%. По данным BBC и ряда других иностранных СМИ, в настоящий момент Великобритания, Испания и Австралия принимают меры по обеспечению запасов вакцин. Оспа обезьян традиционно распространена в странах Центральной и Западной Африки, но в последнее время случаи заражения фиксируются в Европе и Северной Америке. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к настоящему моменту в 12 странах выявлено около 100 случаев заражения. Уровень смертности от заболевания составляет 3-6%. В ВОЗ ситуацию считают атипичной, поскольку большинство заболевших не ездили в страны, где распространена оспа обезьян.