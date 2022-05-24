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Экономика

Samsung Group инвестирует в развитие новых отраслей 450 трлн вон

Write: 2022-05-24 14:25:02Update: 2022-05-24 14:31:39

Samsung Group инвестирует в развитие новых отраслей 450 трлн вон

Photo : YONHAP News

Samsung Group представила пятилетний план инвестиций. В целях развития новых отраслей будущего компания намерена инвестировать 450 трлн вон (356 млрд долларов). 285 млрд долларов из данной суммы  будут выделены на развитие различных бизнес-направлений внутри страны. Это на 40% больше, чем в предыдущий пятилетний период. Кроме того, в сферах информационных технологий, полупроводников и биотехнологий планируется создать 80 тыс. рабочих мест. Помимо этого, анонсированные инвестиции приведут к созданию более 1 млн рабочих мест. Основная доля средств будет направлена на развитие промышленности, связанной с информационными технологиями, включая полупроводники, искусственный интеллект, коммуникационные технологии следующего поколения и другие. Samsung Group поставила перед собой цель стать мировым лидером в сфере биофармацевтики путём наращивания производственного и технологического потенциала. 
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