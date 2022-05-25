Самолёты ВВС России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО РК

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24 мая самолёты ВВС России и Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) РК. По сообщению объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, примерно в 8 часов утра два китайских стратегических бомбардировщика Хун-6К вошли в опознавательную зону к северо-западу от острова Иодо, после чего направились в сторону Восточного моря, где в его северной части объединились с четырьмя российскими самолётами – двумя ракетоносцами Ту-95МС и двумя истребителями. Самолёты покинули KADIZ примерно в 10:15 утра. При их приближении к опознавательной зоне южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители для сопровождения. Как позднее уточнили в министерстве обороны Китая, самолёты двух стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, а патрулирование прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран. Опознавательная зона ПВО установлена Сеулом в одностороннем порядке и охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству.