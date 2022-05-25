80% самозанятых РК ощутили последствия пандемии коронавируса

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Восемь из десяти самозанятых южнокорейцев столкнулись с отрицательными последствиями пандемии коронавируса. На это указывают результаты опроса, проведённого Корпорацией развития рынков в период с 15 по 20 апреля среди 693 мелких частных заведений. Респонденты отметили, что пандемия повлияла на изменение учётной ставки и цены, каналы сбыта, востребованность тех или иных услуг и продукции. 73,6% указали, что такие перемены вынуждают изменить подход к ведению бизнеса. Среди мер, которые самозанятые считают необходимыми для улучшения ситуации, они называли инвестиции в разработку продукции и услуг, выход на торговые онлайн-площадки, смену вида деятельности. На вопрос о том, какую помощь они хотели бы получить от государства, респонденты назвали финансовую поддержку и помощь в налаживании продаж через интернет. Корпорация развития рынков намерена использовать результаты опроса в разработке политики поддержки самозанятых.