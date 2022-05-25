РК стремится не допустить проникновения оспы обезьян

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В РК будут усилены карантинные меры, направленные на недопущение проникновения в страну оспы обезьян, которая распространяется в ряде стран. Об этом сообщил 25 мая представитель центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам Ли Ги Иль. По его словам, власти намерены расширить систему мониторинга путём привлечения органов здравоохранения по всей стране. В настоящий момент в 18 странах насчитываются 171 подтверждённый заражённый, 86 пациентов с подозрением на заражение. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 24 мая в стране зарегистрированы 23.956 новых случаев COVID-19. Это на 2.388 случая меньше, чем в предыдущий день. Два дня подряд показатель не превышает 30 тыс. Число заражённых - минимальное для среды за 16 недель, со 2 февраля. На фоне снижения числа случаев COVID-19 в РК сняты большинство противовирусных ограничений, за исключением семидневной самоизоляции для пациентов с подтверждённым вирусом COVID-19. Начиная с 23 мая, прибывающие из-за рубежа могут предъявить отрицательный результат экспресс-теста на антигены, сданного в течение 24 часов до вылета. Ранее принимался только результат ПЦР-теста. Ли Ги Иль заявил, что избиратели с подтверждённым диагнозом COVID-19 смогут проголосовать 1 июня на местных выборах в специально выделенное время, чтобы исключить контакты со здоровыми гражданами.