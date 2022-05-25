Военные РК и США провели совместные учебные стрельбы

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В ответ на очередной запуск северокорейских баллистических ракет южнокорейские и американские военные провели совместные учебные стрельбы. Через 3 часа 40 минут после того, как Северная Корея запустила три баллистические ракеты в направлении Восточного моря, в том же направлении были запущены южнокорейская баллистическая ракета дальнего действия «Хёнму-2» и снаряд из американского оперативно-тактического комплекса ATACMS. ВС РК и США провели совместные стрельбы впервые с июля 2017 года. Объединённое командование вооружённых сил РК и США прилагает усилия для сохранения мира на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе,- сообщил представитель командования. 24 мая, когда были зафиксированы признаки подготовки Севера к ракетным пускам, ВВС РК провели наземное упражнение Elephant Walk или «слоновья прогулка» с участием 30 истребителей F-15K. В последний раз подобная акция осуществлялась два месяца назад. В Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК действия Пхеньяна назвали нарушением моратория на проведение испытаний МБР и резолюций Совбеза ООН.