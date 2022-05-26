В РК проходит досрочное голосование на местных выборах

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27-28 мая проходит досрочное голосование на местных выборах. Для его проведения с 6 до 18 часов открыт 3.551 избирательный участок. Одновременно в семи избирательных округах проходит голосование на дополнительных выборах в Национальное собрание. Избиратели с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине могут проголосовать 28 мая с 18:30 до 20 часов. На местных выборах избираются губернаторы провинций и мэры городов центрального подчинения, главы более мелких административных единиц, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования. Центризбирком призывает избирателей соблюдать правила голосования, в том числе не распространять в соцсетях фото избирательных бюллетеней. В первый день досрочного голосования участки посетили 9,20% зарегистрированных избирателей.