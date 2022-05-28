СБ ООН не принял резолюцию о дополнительных санкциях против КНДР

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26 мая состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались очередные испытания Пхеньяном баллистических ракет. Был представлен проект резолюции об ужесточении санкций против Северной Кореи. В частности, предлагалось ввести дополнительные ограничения на поставки Пхеньяну нефти. 13 членов Совбеза поддержали резолюцию, но документ не был принят, поскольку Россия и Китай воспользовались право вето. Проект резолюции был подготовлен США в ответ на то, что с начала года Северная Корея запустила несколько межконтинентальных баллистических ракет. Голосование по резолюции в отношении КНДР было первым с 22 декабря 2017 года, когда члены Совбеза ООН единогласно приняли резолюцию под номером 2397. Тогда был введён новый пакет санкций. Поставки сырой нефти были ограничены до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки - до 500 тыс. баррелей. Страны-члены ООН обязались приступить к высылке на родину северокорейских трудовых мигрантов.