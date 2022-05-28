Президент США Джо Байден примет в Белом доме группу BTS

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31 мая президент Джо Байден примет в Белом доме известную южнокорейскую группу BTS. Мероприятие состоится в рамках Месяца наследия американцев азиатского происхождения, коренных жителей Гавайских островов и островов Тихого океана (AANHPI). В Белом доме сообщили, что Байден обсудит с участниками группы проблему преступлений, совершаемых против американцев азиатского происхождения на почве расовой ненависти. Данная проблема в последние годы стала более заметной в США. В мае 2021 года Джо Байден подписал Закон о борьбе с преступлениями на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения во время пандемии COVID-19. Президент США и группа BTS также обсудят важность разнообразия и ценность BTS в качестве представителей молодёжи, которые распространяют послание надежды и позитива по всему миру.