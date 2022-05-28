РК появится Центральная специализированная инфекционная больница

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В РК определили место строительства Центральной специализированной инфекционной больницы. Как сообщили 27 мая на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, для создания данного объекта была выбрана территория расположения Инженерного корпуса армии США в столичном округе Чун-гу. Новое правительство ещё до начала работы объявляло о планах создания такой больницы. В апреле семья покойного председателя Samsung Group Ли Гон Хи пожертвовала 700 млрд вон (560 млн долларов) на реализацию проекта, призвав власти использовать средства для строительства лучшей в мире инфекционной больницы. Территория размещения Инженерного корпуса армии США была выбрана из-за удобного расположения в центре Сеула и соответствия ряду условий. Туда же будет перенесён Национальный медицинский центр на 800 коек. В данный момент проходит процедура выкупа земли у министерства обороны. Ожидается, что проектирование завершится к 2024 году, а строительство - в 2027 году. Изначально строительство планировалось закончить в 2026 году, но сроки были отодвинуты в связи с выбором нового места и расширением масштабов проекта.