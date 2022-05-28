Новый директор Национальной службы разведки приступил к работе

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27 мая президент РК Юн Сок Ёль вручил новому директору Национальной службы разведки Ким Гю Хёну удостоверение о назначении на должность. Ранее парламентский комитет по делам разведки утвердил его кандидатуру. В ходе слушаний Ким Гю Хён заявил, что намерен сосредоточиться на сборе внешней информации подобно израильской спецслужбе Моссад. Он выразил намерение укрепить оперативные возможности спецслужбы в целях осуществления эффективного мониторинга ситуации в КНДР. В тот же день Юн Сок Ёль ознакомился с рапортами о повышении званий членов высшего военного руководства. Он выразил уверенность в ответственности военнослужащих, выполняющих серьёзную задачу по обеспечению безопасности государства в нынешней непростой ситуации. Президент упомянул продвижение плана реформирования «системы обороны 4.0», подчеркнув важность улучшения условий военной службы. Юн Сок Ёль заявил, что приложит усилия для того, чтобы военнообязанные с гордостью относились к службе в армии.