В досрочном голосовании на местных выборах приняли участие 20,62% избирателей

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В досрочном голосовании на местных выборах, которое состоялось в РК 27-28 мая, приняли участие 20,62% зарегистрированных избирателей. По данным Национальной избирательной комиссии, на участки для голосования пришли более 9 млн 130 тыс. из 44 млн 300 тыс. человек, внесённых в списки. Самая высокая явка избирателей отмечена в провинции Чолла-Намдо - 31,04%, а самая низкая в городе Тэгу - 14,8%. На местных выборах, которые пройдут 1 июня, избираются губернаторы провинций и мэры городов центрального подчинения, главы более мелких административных единиц, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования. В досрочном голосовании на дополнительных выборах в Национальное собрание, которые проходят в семи округах одновременно с местными выборами, приняли участие 21,76% избирателей. Избиратели с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине могли проголосовать 28 мая с 18:30 до 20 часов. Досрочно проголосовали президент Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су.