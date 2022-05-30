В 2021 году 7,5% электроэнергии получено в РК из возобновляемых источников

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По данным Корейской электроэнергетической корпорации, в 2021 году из возобновляемых источников получено 43.085 гигаватт-часов электроэнергии. Это 7,5% общего объёма производства электроэнергии в стране. Объём электроэнергии, вырабатываемой за счёт солнечной энергии, энергии ветра и других возобновляемых источников, увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2011 годом. Доля электроэнергии, получаемой из сжиженного природного газа (СПГ), выросла до 29,2%, что на 6,5% больше, чем в 2011 году. На угольные электростанции в прошлом году пришлось 34,3% электроэнергии, произведённой в стране, что на 2,6% меньше, чем в 2011 году. На долю атомных электростанций в прошлом году пришлось 27,4% произведённой электроэнергии, что на 3,7% меньше, чем в 2011 году. Сокращение показателя объясняется политикой предыдущего правительства по сокращению производства атомной энергии. По состоянию на конец декабря прошлого года, установленная мощность возобновляемых источников энергии составила 24.855 МВт, что на 6,9% выше, чем мощность атомных электростанций. Впервые возобновляемые источники обогнали атомные электростанции по установленной мощности.