Число новых случаев COVID-19 сократилось до четырёхмесячного минимума

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 29 мая в стране зарегистрированы 6.139 новых случаев COVID-19. Это менее половины показателя предыдущего дня и самый низкий показатель с 19 января текущего года. По мнению специалистов, это является последним признаком замедления распространения варианта коронавируса Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 178 человек. Это на 10 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 9 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.167 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. В связи с нормализацией эпидемической ситуации органы здравоохранения переключили внимание со строгого отслеживания контактов заражённых на работу с тяжелобольными пациентами и снижение смертности. С 1 июня будут внедряться меры, направленные на быстрое предоставление лечения уязвимым к вирусу группам населения, в том числе, лицам старше 60 лет, находящимся в домах престарелых и людям с ослабленной иммунной системой. Прибывающие в РК из-за рубежа должны будут пройти только один тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трёх дней после прибытия. Кроме того, от самоизоляции будут освобождены дети в возрасте от 6 до 11 лет, если их сопровождают полностью вакцинированные опекуны. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет будут освобождены от самоизоляции, если они получили вторую дозу вакцины.