Кабинет министров РК утвердил второй дополнительный бюджет

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30 мая Кабинет министров РК утвердил на внеочередном заседании дополнительный бюджет объёмом 62 трлн вон (49,5 млрд долларов). Проект о дополнительном бюджете Национальное собрание приняло 29 мая, за три дня до местных выборов. Утверждение стало возможно после того, как правящая партия Сила народа и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро договорились добавить 2 трлн 600 млрд вон (2 млрд долларов) к 59 трлн 400 млрд вон (47 млрд 455 млн долларов), предложенным правительством. Премьер-министр РК Хан Док Су заявил, что дополнительный бюджет подтверждает готовность нового правительства оказать поддержку социально незащищённым слоям населения, наиболее пострадавшим от пандемии и роста цен. 39 трлн вон (31 млрд долларов) из дополнительного бюджета будут направлены на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии. По плану правительства, около 3 млн 710 тыс. торговцев и владельцев микробизнеса будут иметь право на получение денежной помощи в размере от 6 до 10 млн вон (от 4.793 до 7.989 долларов) каждый. Денежные выплаты начнутся после окончательного утверждения бюджета президентом РК Юн Сок Ёлем.