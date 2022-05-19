Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Кабинет министров РК утвердил второй дополнительный бюджет

Write: 2022-05-30 10:50:29Update: 2022-05-30 15:56:31

Кабинет министров РК утвердил второй дополнительный бюджет

Photo : YONHAP News

30 мая Кабинет министров РК утвердил на внеочередном заседании дополнительный бюджет объёмом 62 трлн вон (49,5 млрд долларов). Проект о дополнительном бюджете Национальное собрание приняло 29 мая, за три дня до местных выборов. Утверждение стало возможно после того, как правящая партия Сила народа и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро договорились добавить 2 трлн 600 млрд вон (2 млрд долларов) к 59 трлн 400 млрд вон (47 млрд 455 млн долларов), предложенным правительством. Премьер-министр РК Хан Док Су заявил, что дополнительный бюджет подтверждает готовность нового правительства оказать поддержку социально незащищённым слоям населения, наиболее пострадавшим от пандемии и роста цен. 39 трлн вон (31 млрд долларов) из дополнительного бюджета будут направлены на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии. По плану правительства, около 3 млн 710 тыс. торговцев и владельцев микробизнеса будут иметь право на получение денежной помощи в размере от 6 до 10 млн вон (от 4.793 до 7.989 долларов) каждый. Денежные выплаты начнутся после окончательного утверждения бюджета президентом РК Юн Сок Ёлем. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >