Скрипач Ян Ин Мо победил на конкурсе имени Сибелиуса

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Южнокорейский скрипач Ян Ин Мо стал победителем XII Международного конкурса имени Яна Сибелиуса. На церемонии награждения, состоявшейся 29 мая в Хельсинки, Ян Ин Мо был объявлен лауреатом первой премии среди шести финалистов. Второе место присуждено Натану Мельцеру из США, а третье - Дмитро Удовиченко из Украины. Ян Ин Мо получил денежный приз в размере 30 тыс. евро и скрипку Джованни Баттиста Гуаданьини, сделанной в 1772 году. 27-летний Ян Ин Мо стал первым южнокорейским скрипачом, получившим приз конкурса имени Яна Сибелиуса, который проходит в Финляндии каждые пять лет, начиная с 1965 года. В нём участвуют молодые скрипачи в возрасте до 30 лет. В 2005 году южнокорейская скрипачка Син Чжи А заняла на этом конкурсе третье место. XII Международный конкурс имени Яна Сибелиуса должен был пройти в 2020 году, но был отложен на два года из-за пандемии COVID-19. Ян Ин Мо учится в Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера. В 2015 году он занял первое место на Конкурсе имени Паганини в Генуе.