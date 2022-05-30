Президент РК призвал к немедленному исполнению дополнительного бюджета

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Президент РК Юн Сок Ёль поручил своей администрации и правительству принять меры к немедленному исполнению дополнительного бюджета в размере 62 трлн вон (49,5 млрд долларов). Выступая 30 мая на еженедельном совещании со своими старшими секретарями, глава государства назвал «большим облегчением» то, что бюджет утверждён Национальным собранием. Он подтвердил, что государство несёт ответственность за выплату компенсаций владельцам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от антивирусных ограничений. «Я призываю финансовые власти как можно скорее выполнить бюджет, чтобы владельцы малого бизнеса и самозанятые могли быстро получить помощь»,- сказал Юн Сок Ёль. Он отметил необходимость дерегуляции экономики, чтобы создать условия для инвестиций, организации рабочих мест для молодёжи и обеспечения экономического роста. Президент поручил своим помощникам использовать все возможные средства для сокращения инфляции. «Борьба с инфляцией является наиболее важной задачей. Если инфляция растёт, реальные доходы падают»,- подчеркнул Юн Сок Ёль.