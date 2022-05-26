Правительство РК приняло пакет антиинфляционных мер

Photo : YONHAP News

Министерство планирования и финансов РК приняло 30 мая пакет антиинфляционных мер, направленных на стабилизацию жизни населения страны. Планируется, в частности, отменить до конца этого года импортные тарифы на семь основных продуктов питания, включая свинину, растительное масло и пшеничную муку, поскольку растущее ценовое давление может препятствовать экономическому росту. Решено сократить налоги на добавленную стоимость на импорт кофе и какао-бобов до 2023 года. Кроме того, до следующего года не будет вводиться налог на добавленную стоимость на упакованные обработанные пищевые продукты, включая кимчхи и соевую пасту. Последние меры направлены на сдерживание роста стоимости импорта, а не на введение контроля над ценами. Ожидается, что отмена импортных пошлин на свинину поможет снизить её стоимость на 20%. Правительство планирует продлить действие сниженной ставки потребительского налога на легковые автомобили ещё на шесть месяцев, до конца декабря. На фоне высокой инфляции рост процентных ставок по кредитам и расходов на жильё отрицательно сказались на стоимости жизни домашних хозяйств. В этой связи правительство объявило о мерах по снижению налога на недвижимость для владельцев одного жилья. Для них налоговая ставка сохранится на уровне 2020 года. По оценкам министерства, если перечисленные антиинфляционные меры будут реализованы в полном объёме, потребительские цены могут понизиться в среднем на 0,1%. Одновременно налоговые поступления сократятся примерно на 600 млрд вон (477 млн долларов). Начиная с июля, правительство планирует ввести более строгие правила в отношении коэффициента обслуживания долга. Данный показатель определяет, сколько заёмщик должен заплатить в счёт погашения долга и процентов, пропорционально его годовому доходу.